Активисты из Подмосковья отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» в Химках

«Вы вносите огромный вклад в развитие нашего общества, в укрепление его основ и ценностей. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Елена Землякова.

На сцене чествовали самых инициативных молодогвардейцев. Благодарственные письма получили:

• Ярослава Смирнова — член штаба Химок, куратор проекта «Добро в действии»;

• Алексей Мягкий — председатель Молодежного парламента при Совете депутатов;

• Алиса Фомичева — руководитель Аппарата местного отделения МГЕР;

• Максим Кураков — активист, участник специальной военной операции;

• Ирина Чагарян — руководитель проекта «Патриотизм в действии», автор серии интервью «За кадром помощи»;

• Владислав Скиданов — студент, волонтер СВО;

• Диана Волосникова — организатор мастер-классов и детских программ;

• Артем Петров — активист, который принял участие абсолютно во всех мероприятиях

• Григорий Сушенцов — спортсмен и организатор мероприятий;

• Анастасия Сафарова — активистка, дизайнер и организатор событий;

• Артем Карпунькин — организатор и режиссер мероприятий.

Награды активистам вручили депутат Валентин Герасимов, исполнительный секретарь местного отделения партии Марина Шаповалова, а также руководители МГЕР из четырех округов области.

«Двадцать лет — это серьезный рубеж, за которым стоит огромная работа тысяч молодых, амбициозных и преданных своему делу людей. Это не просто движение, а настоящая кузница кадров, идей и социальных лифтов», — подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

Активист Даниил Сулейманов признался, что этот день стал для него особенным: «Мы с ребятами постоянно собираем и передаем гуманитарную помощь участникам СВО, поддерживаем жителей новых регионов, проводим экологические, образовательные и патриотические акции. Мы делаем это по зову сердца — и очень приятно, что наш труд ценят».

Вечер завершился яркой программой с играми, ярмаркой и зажигательным диджей-сетом. Праздник в Химках стал настоящим символом энергии, сплоченности и силы подмосковной молодежи, всегда готовой менять мир к лучшему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.