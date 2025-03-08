Активисты и волонтеры поздравили с 8 Марта сотрудниц и рожениц Дмитровского роддома

В Международный женский день активисты партии «Единая Россия», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Подмосковья» организовали праздничную акцию «Дорогая, ты права!», чтобы подарить жительницам округа частичку весеннего тепла и радости. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Более 50 участников прошли с ярким транспарантом от Советской площади до Дмитровского роддома, чтобы поздравить женщин с праздником. Каждая представительница прекрасного пола получила цветы, поздравительные открытки и воздушные шарики, а вместе с ними — улыбки и хорошее настроение.

Особенно трогательным моментом акции стало поздравление сотрудниц и рожениц Дмитровского роддома. Активисты «Молодой Гвардии» исполнили праздничные песни, а тюльпаны и сладкие подарки стали приятным сюрпризом для всех женщин.

«8 Марта — это не только праздник весны и красоты, но и день, когда мы еще раз подчеркиваем важную роль женщин в нашей жизни. Именно женщины вдохновляют нас на новые свершения, поддерживают в трудные моменты и делают мир вокруг нас добрее и ярче», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В акции также приняли участие депутаты Совета депутатов Дмитровского муниципального округа Московской области Александр Корнев и Роман Сунгуров, которые вместе с активистами поздравили женщин и пожелали им счастья, здоровья и весеннего вдохновения.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.