Активистка из Ленинского округа приняла участие во Всероссийском форуме

VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев впервые прошел в Ханты-Мансийске, где представителем от Ленинского городского округа стала активистка старшего поколения Татьяна Ожегова. Она принимала участие в составе делегации из Московской области, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«По нашим данным более 70 тысяч „серебряных“ волонтеров сейчас по всей стране активно принимают участие в добровольческой деятельности. Это носитель нашего культурного кода, это люди, которые передают свой опыт, как личностный, так и профессиональный, наши традиции и семейные ценности нашему младшему поколению», — приводятся в сообщении слова руководителя федеральной программы «Молоды душой» Татьяны Сафроновой.

Всего форум собрал 500 человек со всей страны. Для участников было организовано 36 образовательных мероприятий. Старшее поколение посетило различные мастер-классы, творческие встречи, проектные сессии, где они представляли свои проекты, общались и обменивались опытом с молодым поколением.

«Я очень довольна этой поездкой. Для меня большая честь представлять наш муниципалитет на таком масштабном мероприятии. Больше всего мое внимание привлек мастер-класс от волонтеров-медиков. Каждый из спикеров поделился с нами опытом и идеями, а мы, в свою очередь поделились своим опытом с молодежью. Я вернулась оттуда с множеством новых знаний и мотивацией действовать», — поделилась с пресс-службой участница форума от Ленинского городского округа Татьяна Ожегова.

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