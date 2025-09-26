Активистка из Ленинского округа представила муниципалитет на международном фестивале

Активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Анастасия Демьяненко представила Ленинский городской округ на первом Слете Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие, проходившее в Нижнем Новгороде, стало ключевым молодежным событием года в рамках национального проекта «Молодежь и дети», объединив 2000 участников из России и 120 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Участие в таком масштабном мероприятии — это большая честь и ответственность. Я благодарна за возможность не только представить наш Ленинский округ на международной арене, но и получить ценный опыт от коллег со всего мира. Полученные знания внесут значительный вклад в дальнейшее развитие наших проектов», — поделилась впечатлениями Анастасия Демьяненко.

Уточняется, что в течение четырех дней в рамках слета было проведено более 80 мероприятий с участием 200 международных экспертов, в том числе из США, Великобритании, Бразилии, Италии и Германии. Основные темы были посвящены важнейшим направлениям развития: средствам массовой информации, искусству, государственному управлению, бизнесу, спорту, образованию и информационным технологиям.

После завершения основной программы фестиваля, проходившей в Нижнем Новгороде, 200 иностранных участников посетили ряд регионов России, включая Ивановскую, Омскую, Ярославскую, Сахалинскую, Челябинскую области, Республики Мордовия и Хакасия, Чеченскую Республику, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

Нижегородская ярмарка стала центральной площадкой фестиваля, где велся международный диалог, участники обменивались лучшими практиками и совместно разрабатывали новые инициативы в области молодежной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.