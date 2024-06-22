Актеру Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО

Актеру Михаилу Ефремову предложили выйти из тюрьмы по УДО взамен на участие в спецоперации на Украине. Российские добровольцы заявили, что готовы поддержать ходатайство артиста на условно-досрочное освобождение в суде, если он отдаст свой долг родине, сообщает SHOT .

Сейчас «Ветераны России» уже готовят письмо в СИЗО Белгорода, где находится Ефремов. Ему предложат отправиться в зону СВО, чтобы быстрее выйти на свободу.

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока», — рассказал доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.

По словам Резяпова, актер, совершивший «пьяное ДТП», пересмотрел свои взгляды на жизнь и неоднократно раскаялся.

В июне 2020 года Михаил Ефремов попал в автоаварию в центре Москвы. На своем внедорожнике артист влетел в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В результате случившегося мужчина умер в больнице. Тогда Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но позже срок сократили на полгода.