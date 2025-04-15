Актер Виталий Гогунский заявил, что всегда будет помогать своей дочери

Звезда «Универа», актер Виталий Гогунский заявил, что всегда будет помогать своей 15-летней дочери Милане, которая сейчас выступает под псевдонимом Milana Star, сообщает «Кино Mail.ru» .

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», — сказал артист в подкасте Натальи Чаплюн.

Гогунский признался, что всегда помнит о своей дочке, старается помогать. Так, актер часто советует продюсерам посмотреть на девочку, взять ее в свои проекты.

По его словам, он не обижается на дочку из-за того, что девочка не общается с ним.

Милана родилась в 2010 году. Ее родители — актер Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко. Через несколько лет они расстались, затем в 2017 году воссоединились и официально оформили отношения. Но через два года развелись.

Актер вывел дочь на сцену, когда ей было четыре года. Они спели дуэтом в телешоу «Один в один». Сейчас 15-летняя девочка гастролирует по РФ и собирает полные залы. Она говорила, что ее успех — это заслуга мамы.