сегодня в 13:05

Актер Вадим Демчог накопил более 500 штрафов за нарушения ПДД

Российский актер театра, кино и телевидения Вадим Демчог накопил более 500 штрафов за нарушения правил дорожного движения на своем внедорожнике Mitsubishi Pajero, сообщает SHOT .

На сегодняшний день у звезды «Интернов» 515 оплаченных штрафов на общую сумму 456 тыс. рублей и 28 — неоплаченных на 39,5 тыс. Всего у актера накопилось 543 штрафа за нарушения ПДД.

Основные нарушения Демчога — превышения скорости и непристегнутый ремень. Кроме того, актер любит иногда потаранить ограждения парковки.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин должен Федеральной налоговой службе 660 тыс. рублей. Актер живет и работает в Москве.