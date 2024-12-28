Актер Илья Соболев отправил открытку с «Новогодней почты» Петербурга

Актер Илья Соболев вместе с супругой Натальей посетили «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади Петербурга и отправили открытку в Якутск, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Актер считает, что отправлять бумажные открытки важно, но этим сегодня практически никто не занимается — все в электронном виде.

«Хотя я бы с удовольствием писал от руки», — признался он.

Соболев станет ведущим нового юмористического шоу «Стендап Рулетка» на канале ТНТ.

«Новогодняя почта» по традиции открывается в центре Санкт-Петербурга в преддверии Нового года. Отсюда можно бесплатно отправить открытку с поздравлениями в любую точку мира. Как сообщалось ранее, в этом году, помимо Дворцовой площади, отделения «Новогодней почты» работают и в других районах города. Это совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России».