Актер Илья Соболев отправил открытку с «Новогодней почты» Петербурга
Фото - © Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник»
Актер Илья Соболев вместе с супругой Натальей посетили «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади Петербурга и отправили открытку в Якутск, сообщает газета «Петербургский дневник».
Актер считает, что отправлять бумажные открытки важно, но этим сегодня практически никто не занимается — все в электронном виде.
«Хотя я бы с удовольствием писал от руки», — признался он.
Соболев станет ведущим нового юмористического шоу «Стендап Рулетка» на канале ТНТ.
«Новогодняя почта» по традиции открывается в центре Санкт-Петербурга в преддверии Нового года. Отсюда можно бесплатно отправить открытку с поздравлениями в любую точку мира. Как сообщалось ранее, в этом году, помимо Дворцовой площади, отделения «Новогодней почты» работают и в других районах города. Это совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России».