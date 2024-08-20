Аксессуары и база: россиянам рассказали, как легко выглядеть стильно

Стилист Рия Горбунова заявила, что одеваться стильно можно и за небольшие деньги. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил, сообщает портал «Узнай.ру» .

По словам эксперта, в первую очередь следует сделать акцент на базовых универсальных вещах: классических синих джинсах, белых рубашках и маленьком черном платьице. Выбирать стоит только качественные вещи, пусть в гардеробе их и будет не так много.

С другой стороны, образ очень украшают различные аксессуары — шарфы, платки и украшения. Они способны значительно изменить внешний вид, хотя и не потребуют больших затрат.

Кроме того, стилист рекомендовала россиянам попробовать себя в качестве модельера — некоторые базовые вещи можно сшить в ателье или даже самостоятельно.

Самостоятельно создавая бюджетный гардероб, можно одновременно развивать чувство стиля и креативности, экспериментировать с образами и искать собственный уникальный стиль, отметила Горбунова.

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