Академик прокомментировал идею четырехдневной рабочей недели

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал он в беседе с ТАСС.

Академик добавил, что сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике. По его мнению, такой переход возможен только в случае внедрения технологий, которые позволят сохранить «темпы во всех отраслях нашей экономики».

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России может постепенно самостоятельно прийти к четырехдневной неделе, однако этот процесс не должен навязываться регуляторами и подходит не для всех профессий.



