Айтишников Подмосковья приглашают поучаствовать в разработке образовательных игр

Стартовала регистрация на геймджем, посвященный созданию образовательных игр по экономике. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Участникам предстоит создать браузерную игру с интерактивными механиками, которые в несложной форме объяснят экономические процессы школьникам средних и старших классов и студентам.

Необходимо создать команду от 2 до 5 человек. К участию приглашаются геймдизайнеры, игровые разработчики, а также backend- и frontend- разработчики любого уровня подготовки.

Хакатон «Большой экономический геймджем» пройдет в онлайн-формате. Участие бесплатное и дает возможность побороться за денежный призовой фонд.

Первый этап разработки концепции состоится с 8 по 15 сентября. Регистрация на мероприятие открыта до 5 сентября включительно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.