AI-агента Сбера адаптируют с новыми нацпроектами и запустят в контуре АС «Электронный бюджет»

Первый AI-агент в бюджетировании, ставший результатом почти 500 экспериментов, доказывает свою эффективность в автоматизации первичной верификации заявок, передает пресс-служба

Пилот AI-агента позволяет сократить рутинную нагрузку на специалистов Минфина в отдельных случаях до 70% в пиковый период бюджетного процесса.

Фокус исследований на этот год — сам федеральный бюджет и взаимодействие с распорядителями бюджетных средств. Мультиагентная система способна кратно сократить процессы согласования за счет моментального исполнения всех подготовительных и сверочных процессов, оставляя за специалистами финальное слово.

Главную роль в этой задаче играют специалисты Минфина и их уникальные компетенции и глубокое понимание процессов. Они описывают процессы, которые раньше происходили без цифровых следов, выполняют разметку данных для модели и верифицируют качество ее работы.

«Опыт Сбера является отправной точкой для масштабирования технологии — к началу нового бюджетного цикла 2025 года ИИ-агент будет адаптирован для работы с новыми 19 национальными проектами Российской Федерации и запущен в контуре АС „Электронный бюджет“. К концу года также планируется его расширение до полноценного „идентификатора“ бюджетных расходов. Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%», — уточнил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.