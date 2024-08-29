«Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области

Спецназ «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области, сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что российские военнослужащие героически выстояли.

«Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника. Действительно, он несет очень большие потери», — написал он.

По его словам, уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, АГС и минометы.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что украинским солдатам приказали расстреливать мирных жителей Курской области.