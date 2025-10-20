Агропотенциал Подмосковья получил гран-при и другие награды разной степени

Московская область продемонстрировала успехи в развитии агропромышленного комплекса, завоевав рекордное количество наград. В конкурсной программе участвовали 35 организаций региона, которые боролись в 8 номинациях, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что по итогам выставки «Золотая осень — 2025» команда Подмосковья завоевала: гран-при, 19 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Также получили 5 сертификатов и благодарственное письмо Минсельхоза России.

Кроме того, Московская область подтвердила статус одного из флагманов экологичного сельского хозяйства. Так, Агрохолдинг «ЭКО-культура» удостоен сертификата «Зеленый эталон», а КФХ «Белые Луги» получили знак «органик» за органическое производство. Также сертификатами за высокое качество продукции были отмечены: ООО «ШУЛЬГИНО» (мясная и молочная продукция), КФХ «Сотовмед» (мед), КФХ «Ягодный берег» (плодовые культуры).

В номинации «Лучший проект фермера — грантополучателя» (подноминация «Фермерство — дело молодых») золотой медалью награжден ИП глава КФХ Донгаев И.И. за высокие показатели в производстве и переработке продукции животноводства. Благодарственным письмом в этой же подноминации отмечен ИП глава КФХ Маличенко М.В. за достижения в овощеводстве.

В номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» Московская область получила 15 золотых медалей. Награды распределились между ведущими предприятиями региона в различных отраслях. Среди них: «Совхоз „Головково“, „Экоферма Заречье“, „Овцеводческий АгроКомплекс Спасский“, „Шепиловская птицефабрика“, „Бисеровский рыбокомбинат“, „Рыбхоз Клинский“, Коломенский рыбхоз „Осенка“, АО „Московское“ по племенной работе» и другие.

Государственная ветеринарная служба Московской области была удостоена 8 медалей Минсельхоза России за достижение и вклад в развитие сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.