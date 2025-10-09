Агрокомплекс семьи Ткачева лишился 146 га земли в Краснодарском крае

Агрокомплекс имени Николая Ткачева, связанный с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, утратил права на 146 гектаров сельскохозяйственных земель в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает «КоммерсантЪ».

Арбитражный суд края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворили иск департамента имущественных отношений региона, признав недействительным договор аренды, заключенный несколько лет назад. Компания намерена обжаловать решение в кассационной инстанции, заседание по делу назначено на 21 октября 2025 года.

Суд установил, что изначально земля была выделена крестьянско-фермерскому хозяйству в 1999 году на пятилетний срок. В 2007 году управление муниципальным имуществом заключило договор аренды с ООО «Агрофирма ФБК», а в 2014 году права арендатора перешли к структуре агрокомплекса. Однако, как отметили суды, публичная процедура предоставления участка не была соблюдена, что сделало предыдущие договоры ничтожными. В 2017 году компания обращалась с просьбой продлить аренду без торгов, но получила отказ.

Эксперты оценивают перспективы агрокомплекса в кассации как ограниченные. По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, Верховный суд традиционно признает подобные сделки ничтожными при отсутствии доказательств соблюдения публичных процедур.

Агрокомплекс имени Николая Ткачева, основанный в 1993 году, входит в число крупнейших агрохолдингов России и владеет земельным банком свыше 1,2 млн гектаров.

Ранее в Московской области было изъято 10 сельскохозяйственных земельных участков за нецелевое использование.