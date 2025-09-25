Команда крестьянско-фермерского хозяйства из Подмосковья стала лауреатом престижной премии «Признание команд» в номинации «Возрождение земли», что стало одной из значимых побед в рамках Всероссийского управленческого форума «Россия — время команд». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Форум является ключевой площадкой для выявления и поддержки лучших команд со всей страны, а также для формирования методической базы и экспертного сообщества, направленных на развитие отечественной школы управления.

Конкурс проходил в течение двух дней в Мастерской управления «Сенеж» — одном из центров президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках форума было организовано более 80 секций деловой программы при участии около 150 ведущих спикеров и 50 площадок, направленных на практические занятия и командообразующие процессы.

Премия «Признание команд» служит инструментом не только для награждения лучших команд, но и для формирования единой методологии и расширения экспертной сети, поддерживающей развитие управленческих практик в России. В конкурсе участвовали команды по пяти основным номинациям: «Служение Отечеству», «Технологический прорыв», «Возрождение земли», «Народное единство», «Культурное наследие» и по одной специальной — «Будущие поколения».

Команда «Велес», представлявшая крестьянско-фермерское хозяйство «ТехноВелес» под руководством Артема Климовича из муниципального округа Лотошино, вошла в число лучших команд страны, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и идеи, вставшей основой для дальнейшего развития аграрного сектора.

Данный успех подчеркивает важность командной работы и стратегического подхода в возрождении и развитии земли, а также укрепляет позиции российских фермерских хозяйств в рамках современных управленческих практик и инноваций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.