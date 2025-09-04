Агрохолдинг из Озер ждет студентов-целевиков для трудоустройства

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» заключил пять соглашений о целевом обучении с Российским государственным аграрным университетом — Московской сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева. Соглашения предусматривают подготовку студентов по направлениям «Зоотехния» и «Агрономия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Наступивший учебный год станет началом обучения для молодых людей, которые в дальнейшем будут трудоустроены на предприятиях агрохолдинга. Предприятие гарантирует каждому целевику рабочее место и оплачивает его обучение в вузе, взамен выпускник будет обязан отработать инвестиции.

«Целевое обучение является эффективным способом молодым людям получить квалифицированное образование без финансовых обременений, а также начать формирование своей профессиональной карьеры с момента поступления в вуз. Для агрохолдинга «ОСП агро» целевое обучение — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала и гарантия получения в будущем высококвалифицированных специалистов, что позволит компании успешно развиваться и реализовывать свои стратегические цели», — отметила председатель совета директоров АО «Предприятие «Емельяновка» Асият Исаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.