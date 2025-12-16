«Агрессор» и «женат»: россиянки стали массово пробивать мужчин в приложении

Россиянки придумали оригинальный способ делиться информацией о потенциально опасных мужчинах. Девушки дают им характерные имена, которые отображаются при поиске по номеру телефона, сообщает Baza.

Девушки вводят номер молодого человека в специальное приложение и узнают, как он записан у других пользователей. Если в результатах отображаются нейтральные имена, например, «Саша мастер» или «Коля», то все в порядке.

Однако в последнее время все чаще всплывают предостережения: «не связывайся», «агрессор», «бьет женщин», «манипулятор», «мошенник», «женат». Так девушки делятся друг с другом информацией о потенциальных угрозах, вспыльчивости, финансовых махинациях, долгах и случаях насилия в прошлом.

В России данный способ проверки мужчин становится все более популярным.

