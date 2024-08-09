Аграрии Подмосковья приступили к уборочной кампании озимых культур

сегодня в 17:59

Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке урожая озимых зерновых культур. Жатва началась в 36 округах региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Общая площадь сева в этом году составляет свыше 81 тыс. гектар. Уже убрано больше половины — 45,5 тыс. гектар, намолочено свыше 120 тыс. тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,8 центнера на гектар.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что первыми к уборке озимой пшеницы приступили хозяйства из Луховиц — убрано 8,6 тыс. га полей; Зарайска — убрано 5,9 тыс. га полей; Серебряных Прудов — убрано 5,2 тыс. га полей; Лотошина — убрано 3,1 тыс. га полей.

Самые большие площади уборки в Зарайске — 16 тыс. гектаров, Луховицах — 11,7 тыс. гектаров, Серебряных Прудах — 11 тыс. гектаров, Ступине и Кашире — по 5 тыс. гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.