Аграрии Подмосковья могут поучаствовать в выставке «АгроКомплекс-2026»

Стартовал прием заявок на участие в 36-й международной выставке «АгроКомплекс» и агропромышленном форуме, которые пройдут с 17 по 20 марта 2026 года в Уфе. Мероприятие пройдет при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и соберет ведущие агрохолдинги, производителей сельхозтехники и представителей научного сообщества со всей России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в выставке предоставит производителям возможность заключить новые контракты и представить инновационные разработки. В рамках деловой программы запланировано проведение пленарных заседаний и отраслевых секций по направлениям развития агропромышленного комплекса. В программе также запланированы отраслевые конкурсы по нескольким номинациям, включая «Лучший фермерский продукт» и «Техника и оборудование для модернизации АПК».

В ведомстве отмечают, что участие в таких отраслевых мероприятиях позволяет предприятиям АПК Подмосковья укреплять рыночные позиции и устанавливать новые деловые контакты. Выставка «АгроКомплекс» является одной из крупнейших в России, в 2025 году в ней приняли участие 380 компаний из 40 регионов РФ, а экспозицию посетили более 22,5 тысяч специалистов АПК. Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.