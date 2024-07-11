Адыгейский «Иван Иванов» с СВО просил 13-летнюю девочку отправлять ему нюдсы

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы условно участника СВО по имени Магомет, которому вменяли самовольное оставление части и интимную переписку с 13-летней девочкой. Вину в совершении разврата фронтовик не признал, указав, что школьница была выше его ростом и он думал, что она «уже достигла 14-летнего возраста», сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

В судебных документах, по данным издания, говорится, что военнослужащий познакомился с учащейся в сентябре 2023 года в поселке Табачный. Он подвез девочку до дома и завязал общение по переписке. Во время бесед участник спецоперации просил 13-летнюю присылать ему ее фотографии в нижнем белье.

Переписку Магомет вел с аккаунта под именем «Иван Иванов», а девочка при общении называла его «Мага».

Про связь девочки с мужчиной узнали ее одноклассницы, которые рассказали обо всем учительнице. Та передала информацию в полицию.

Следователю девочка позже рассказала, что говорила военному о своей учебе в школе, однако не уточняла, в каком именно классе находится. Она также заявила, что в первый раз, когда армеец подвез ее до дома, во время прощания он приобнял ее и погладил по задней поверхности бедра.

По словам несовершеннолетней, после месяца переписки она решила порвать общение с мужчиной из-за «его пошлости в переписке».

На суде Магомет не признал вину в совершении развратных действий в отношении девочки. Приговор гласит, что школьница ростом выше, чем мужчина, и «выглядит значительно старше своего фактического возраста». В связи с этим боец предполагал, что новая знакомая «уже достигла 14-летнего возраста».

При учете всех факторов суд пришел к выводу, что умысел подсудимого при совершении разврата «был направлен на потерпевшую, как достигшую 14-летнего возраста».

С учетом также обвинения в «самоволке», которое военный признал, и наличия смягчающих обстоятельств в виде контузии, добровольного поступления в армию и наличия госнаграды, обвиняемого приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Военнослужащего освободили в зале суда.