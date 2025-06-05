Адвокат Жорин рассказал россиянам, что может грозить за сдачу IELTS

При сдаче международного экзамена по английскому языку IELTS россияне должны стараться не упоминать его организатора The British Council*, чтобы не создать для себя неприятности. Чем для россиян может обернуться обратная ситуация, рассказал адвокат Сергей Жорин, пишет RTVI .

«На практике даже распространение информации о деятельности „нежелательной“ организации, например, через социальные сети, может рассматриваться как нарушение закона. Ранее были случаи, когда репосты или ссылки на материалы таких организаций приводили к привлечению к ответственности», — пояснил Жорин.

The British Council* (Британский совет*) не работает в России с 2018 года, с 2022 года на территории страны приостановлена сдача экзамена по IELTS, но россияне могут сдать экзамен за пределами России, например в Белоруссии. Однако организацию, которая его проводит, лучше не упоминать, так как участие в деятельности компании, признанной нежелательной в нашей стране, может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Жорин рекомендовал избегать участия в мероприятиях The British Council* на территории России, а также не распространять ее материалы или информацию об организации, особенно в публичных источниках. В противном случае можно получить штраф: для физических лиц до 15 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч рублей. Оплата теста также может быть квалифицирована как финансирование нежелательной организации: это ст. 284.1 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

* Внесен в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.