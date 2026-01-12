Адвокат: затягивание передачи квартиры грозит Долиной уголовным делом

Адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин рассказал, что затягивание исполнения решения суда о передаче квартиры в Хамовниках Полине Лурье может привести к уголовному делу для певицы Ларисы Долиной, сообщает Woman.ru .

По словам адвоката, в случае неисполнения судебного решения и причинения Лурье убытков, она вправе потребовать их компенсации с Долиной.

В случае если будет установлен факт умышленного уклонения артисткой от исполнения решения суда, то может грозить уже уголовной ответственностью.

Утром 10 января стало известно, что сторона народной артистки РФ якобы допустила грубые нарушения процедуры во время приема-передачи квартиры новой владелице. У Долиной поменялся адрес регистрации по месту жительства. Такую информацию нужно прописать в акте приема-передачи, но это не сделали. Еще никто не знает новый адрес регистрации Долиной.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием аферистов за 112 млн рублей. Потом Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница Лурье оказалась без квартиры и жилья. Затем она подала апелляцию и дошла до Верховного суда.

ВС встал на сторону Лурье. Также он оставил жилье за ней. 25 декабря Мосгорсуд поставил задачу выселить Долину.

