Адвокат участника теракта в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат участника нападения на «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова просила суд отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья, пишет ТАСС .

В одном из решений по апелляции на арест обвиняемого отмечается, что он получил тяжелое ранение — после теракта он передвигается на инвалидной коляске.

Защита также ссылается на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и просит избрать обвиняемому иную меру пресечения.

Однако при рассмотрении апелляции суд счел, что у Файзова нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.

Трагедия произошла 22 марта в Красногорске: в концертном зале «Крокус Сити Холл» нападавшие открыли огонь по людям и подожгли здание. Жертвами трагедии стали 145 человек.

Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок пребывания под стражей для обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на 3 месяца.