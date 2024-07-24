Адвокат: срок давности вменяемой Блиновской статьи по налогам истек

сегодня в 15:30

Срок давности по инкриминируемой блогеру Елене Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля. Об этом рассказал один из ее адвокатов Булат Солтаханов в Мосгорсуде, сообщает ТАСС.

Сейчас в суде решают вопрос о продлении меры пресечения для «королевы марафонов».

По информации следствия, Елена и Алексей Блиновские уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 900 млн рублей, при этом они легализовали более 700 млн рублей.

Блогер признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. По совокупности обвинений ей грозит 16 лет тюрьмы.

Блиновский уехал в зону СВО и служит под позывным Брикс. Чтобы спасти бизнес, он заключил контакт с Минобороны РФ.

«Королева марафонов» уже погасила долг перед ФНС на сумму более чем 40 млн рублей.