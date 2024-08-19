Адвокат рассказала, что делать, если квартиру затопили соседи

Юрист Антонова заявила, что при затоплении квартиры важно снимать все на камеру

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова озвучила порядок действий, если гражданина затопили соседи. По ее словам, в таких ситуациях пострадавшая сторона может рассчитывать на возмещение ущерба, сообщает Газета.ru .

В первую очередь, по словам юриста, необходимо определить источник затопления и обратиться к соседям сверху. Антонова предостерегла от самовольного «выбивания дверей» в чужую квартиру, если соседей не окажется дома.

«Согласно ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», — уточнила адвокат.

В таких ситуациях Антонова порекомендовала обратиться в аварийную службу. Кроме того, важно зафиксировать события, происходящие в квартире, с помощью фотографий и видео. Это станет дополнительным материалом для выяснения причин затопления и оценки объема причиненного ущерба.

После того, как затопление ликвидировано, необходимо пригласить представителя управляющей компании для оформления акта о заливе, объяснила Антонова. Этот документ должен включать дату его составления, полный адрес объекта недвижимости, размер причиненного ущерба с перечислением поврежденных вещей, причины затопления, а также данные о членах комиссии управляющей организации и их подписи. Чтобы тщательно оценить ущерб, вызванный потопом, необходимо обратиться в экспертную организацию для независимой оценки.

Если требуется юридическая поддержка на этапе досудебного урегулирования, подготовка искового заявления и защита интересов в судебных инстанциях, эксперт рекомендовала обращаться за помощью к адвокату.