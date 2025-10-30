Адвокат рассказал, когда разрешено применять газовый баллончик для самообороны

Трапаидзе: использовать баллончик можно только при угрозе жизни или нападении

Адвокат Константин Трапаидзе объяснил, что применение газового баллончика допустимо только в случае необходимой обороны — при нападении или реальной угрозе насилия, сообщает RT .

Адвокат и председатель коллегии «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе напомнил, что незаконное использование газового баллончика может привести к уголовной ответственности.

«Вопрос о правомерности нанесения вреда здоровью человека, а использование газового баллончика причиняет такой вред, следует соотносить с таким юридическим понятием как необходимая оборона», — пояснил Трапаидзе.

Он отметил, что необходимая оборона допускается при защите себя или других лиц от общественно опасного посягательства, если оно связано с насилием, опасным для жизни, или с непосредственной угрозой такого насилия.

«Если насилие или угроза насилия в отношении лица, у которого находится газовый баллончик, отсутствует, но тот его использует, то он несет административную или уголовную ответственность», — добавил адвокат.

В качестве примера он привел ответственность по статье 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью. Эксперт подчеркнул, что угроза применения насилия должна быть реальной, а не просто высказанной, чтобы оправдать применение баллончика в рамках необходимой обороны.

