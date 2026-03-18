Адвокат предупредил об ответственности за лайки и сохраненки

Адвокат: закрытый профиль не освобождает от ответственности за старые посты

Адвокат уголовной практики МКА «Магнетар» Максим Контуганов рассказал, что репосты, сохраненные материалы и даже лайки могут стать поводом для проверки и дела. Старые публикации нередко находят спустя годы, сообщает Газета.ru .

По словам Контуганова, уголовные дела из-за активности в соцсетях стали возбуждать чаще, однако массового характера эта практика не носит. Чаще всего поводом становятся старые посты и комментарии, обнаруженные при мониторинге, проверке по другому делу или по жалобам пользователей.

На практике риски возникают в трех случаях: при репосте или сохранении материалов, признанных экстремистскими; при эмоциональных комментариях на политические темы; при высказываниях на национальные и религиозные темы. Ответственность зависит от содержания и может наступать по статьям 280, 280.1, 280.3, 282, 282.4, а также 207.1–207.3 Уголовного кодекса РФ.

«Репост — это форма распространения информации. Размещая чужую запись, пользователь доводит ее до новой аудитории и отвечает лично», — пояснил адвокат.

Лайк сам по себе обычно не считается распространением, но его могут трактовать как одобрение запрещенного контента в совокупности с другими действиями. Следствие должно доказать умысел и учесть контекст страницы.

Срок давности зависит от квалификации: от 2 до 10 лет. Если публикацию считают длящимся нарушением, отсчет ведут с момента ее удаления.

Закрытый профиль не исключает рисков: доступ возможен через скриншоты или в рамках проверки устройств. Адвокат рекомендовал проверять старые публикации и ограничивать видимость активности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.