Адвокат перечислила права детей, рожденных после развода или смерти родителя

В последнее время все больше появляется детей, рожденных при помощи ЭКО. В связи с этим вопрос о том, имеет ли эмбрион права на наследство отца — является актуальным. Адвокат Татьяна Кузьминова поделилась подробностями об этом, передает « Секрет Фирмы» .

«Основное юридическое отличие таится в том, кто проходит процедуру ЭКО: супруги или пара, официально не узаконившая отношения. В случае законного брака права ребенка в первую очередь будут соблюдаться через мать — законную супругу, чьи права защищены нормами Семейного и Гражданского кодексов. Они определяют супругу как наследницу первой очереди», — уточнила адвокат.

Однако процедуры вспомогательных технологий доступны и лицам вне брака. Будет ли ребенок, рожденный в результате ЭКО, иметь право на алименты и на наследство — вопрос тонкий. Эксперт заявила, что правоспособность эмбриона возникает лишь по истечении девяти месяцев, когда ребенок уже родился, но положения Семейного кодекса РФ затрагивают и момент до рождения ребенка.

«Если ребенок родился в течение 300 дней с момента расторжения брака или в случае признания его недействительным или с момента смерти супруга, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг). Таким образом, зародышевое состояние, с одной стороны, обусловливает право на получение доли в наследственной массе, а с другой — создает презумпцию отцовства, что существенно важно с точки зрения правовых последствий», — добавила она.

В случаях, если родители ребенка состоят в браке, то независимо от срока подсадки и рождения ребенок будет наследником. Если наследодатель был жив на момент наступления беременности, то ребенок также будет полноценным наследником, а если супруг при жизни или будучи в браке подписывает документы, отдающие жене право по распоряжению общим эмбрионом, то ребенок будет наследником независимо от того, когда он родился.

Сложнее будет выглядеть процедура установления наследственных прав, если официального брака не было. В этом случае первоочередным этапом необходимо будет установить отцовство — добровольно или через суд. Только после этого у ребёнка появляются наследственные права.