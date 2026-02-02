Адвокат объяснила, что делать, если в ресторан не пустили из-за фейс-контроля

Глазкова: при отказе во входе в ресторан из-за фейс-контроля можно пойти в суд

Нередко отказ во входе в ресторан по причине непрохождения фейс-контроля, особенно без внятного объяснения, приводит к конфликтным ситуациям прямо у входа. Адвокат из коллегии «Матвеенко и партнеры» и член ассоциации юристов России Ирина Глазкова рассказала, в каких случаях можно обратиться в суд и добиться выплаты компенсации, сообщает Газета.ru .

Адвокат отметила, что рестораны обязаны обеспечивать посетителям безопасное и комфортное пребывание, а безопасность клиента зависит от окружающих его людей. Также ресторан обязан предоставлять услуги всем желающим и не должен отдавать предпочтение одним посетителям перед другими.

«Все рестораны работают на основе публичного договора (оферты). И, учитывая публичный характер договора, законным отказ будет лишь в том случае, если он обоснован условиями договора. Иначе такой отказ нельзя считать правомерным, и посетитель, путь которому преградили в ресторан, вправе обратиться в суд за защитой своих прав», — рассказала юрист.

Ключевым моментом, по словам адвоката, является четкость формулировок. Например, если в рекламе, на информационном стенде ресторана указано, что в определенный день проводится тематический вечер, например, романтический, и спортивная одежда запрещена, то это является условием договора, которое нужно соблюдать. В таком случае отказ в доступе посетителю в спортивной одежде будет соответствовать статье 436 Гражданского кодекса РФ.

Однако если посетителю отказывают без объяснения причин, ограничиваясь лишь констатацией факта, что он не прошел фейс-контроль, например, из-за неподходящей одежды, это является прямым нарушением прав.

Четко сформулированные правила посещения помогут избежать многих конфликтов. Важно, по мнению адвоката, чтобы эти правила были размещены в общедоступных местах, на информационных стендах у входа и внутри помещения, чтобы любой посетитель мог с ними ознакомиться.

В случае нарушения прав посетитель вправе потребовать объяснения конкретной причины отказа, которая не может быть надуманной. Ресторан обязан предоставить подтверждающие доказательства отказа. В противном случае недопуск в заведение считается неправомерным. Посетитель имеет право пригласить администратора и директора, потребовать ознакомления с правилами посещения. Кроме того, можно оставить запись в книге отзывов и предложений, а затем обратиться в суд с иском о компенсации морального ущерба, возмещении убытков и выплате штрафа в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.