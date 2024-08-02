Адвокат Литвак: вернувшийся в Россию в результате обмена Селезнев сильно болен

Вернувшийся в рамках обмена заключенными россиянин Роман Селезнев тяжело болен и нуждается в медпомощи. Об этом рассказал его адвокат Игорь Литвак, пишет РИА «Новости» .

По его словам, возвращение было необходимым из-за ухудшения его здоровья.

«…из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал адвокат.

Роман Селезнев — сын депутата Государственной думы от ЛДПР Валерия Селезнева. В США россиянина обвинили в причастности к кибермошенничеству, суд приговорил Селезнева к 27 годам тюремного заключения.

В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между Россией и США.

В аэропорт «Внуково-2» приземлился самолет с обменянными россиянами. Их встретил лично президент России Владимир Путин.