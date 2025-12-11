Администрация Мытищ требует рекультивации нарушенных земель в водоохранной зоне

Администрация Мытищ подала в суд на компанию «Специализированный застройщик «М-Сити», чтобы обязать ее устранить нарушения на участке в водоохранной зоне реки Чермянка, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области примет участие в судебном разбирательстве по иску администрации Мытищ к компании «Специализированный застройщик «М-Сити». Поводом для обращения в суд стали выявленные нарушения природоохранного законодательства на земельном участке ответчика.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что участок сельскохозяйственных земель не используется по назначению. Кроме того, были обнаружены признаки несанкционированного размещения отходов. По итогам проверки компании объявили предостережение о недопустимости нарушений.

Проверка администрации Мытищ подтвердила выводы инспекторов эконадзора. Компании выдали два предписания об устранении нарушений, однако они не были исполнены. Участок находится в водоохранной зоне реки Чермянка, что усугубляет ситуацию. В иске администрация требует обязать ответчика вывезти отходы, разработать проект рекультивации и использовать участок по назначению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.