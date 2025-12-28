Администрация Краснодара ввела новый регламент для уличных выступлений

В Краснодаре ужесточили правила для уличных артистов

В Краснодаре вступили в силу новые правила для уличных музыкантов, установленные постановлением городской администрации, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, артисты обязаны согласовывать свои выступления с управлением культуры не позднее чем за 20 рабочих дней.

Для этого необходимо предоставить полный пакет документов, включая паспортные данные всех участников, точное время и место выступления, творческий псевдоним, жанр и планируемый репертуар.

Выступать разрешено только на утверждённых открытых площадках. Новый регламент также запрещает музыкантам брать плату за свои выступления и ограничивает количество участников коллектива шестью человеками.

