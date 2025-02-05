Адаптация и соцсвязи: почему троечникам проще добиться успеха, чем отличникам
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Клинический психолог Татьяна Чернякова заявила, что троечникам зачастую проще добиться успеха в жизни, чем отличникам: они более приспособлены, сообщает сайт «Узнай.ру».
«Троечники зачастую иначе реагируют на давление. Кто-то не воспринимает его всерьез, кто-то находит обходные пути, а кто-то с детства понимает, что жизнь — это не только оценки. Они не сдаются системе, а учатся в ней лавировать. Там, где отличник будет зубрить параграф, троечник найдет способ понять главное и объяснить своими словами», — сказала специалист.
По ее словам, троечник, в отличие от идеального ученика, зачастую не готов ждать идеального момента: он найдет способы прийти к цели и людей, которые готовы ему помочь.
Кроме того, отличник сначала освоит всю теорию, а троечник сразу возьмется за практику: попробует и научится в процессе.