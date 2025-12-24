«Абзац» вошел в топ-5 самых цитируемых интернет-ресурсов

сегодня в 15:25

В ноябре 2025 года «Абзац» вошел в пятерку наиболее цитируемых интернет-ресурсов в системе аналитики социальных сетей и СМИ «Медиалогия».

Данный показатель отражает результативность распространения контента. Уровень вовлеченности аудитории определяется количеством лайков, репостов и комментариев к новостям в соцмедиа.

В числе лидеров по цитируемости в интернете в ноябре 2025 года, помимо «Абзаца», оказались RT, РБК и «Газета.Ru».

Вхождение в первую пятерку рейтинга «Медиалогии» свидетельствует о значительном уровне доверия читателей и подтверждает действенность контентной политики редакции «Абзаца» на платформе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.