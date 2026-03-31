Абсолютный триумф: что для человечества означает полет Юрия Гагарина

108 минут полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стали абсолютным триумфом небесной механики над земным тяготением. С астрономической точки зрения этот день ознаменовал физическое преодоление 1-й космической скорости человеком. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Егор Юсупов.

Чтобы ракета-носитель смогла вывести корабль «Восток-1» на стабильную орбиту, потребовалось разогнать аппарат до невероятных 8 километров в секунду, преодолевая плотные слои атмосферы и колоссальное гравитационное сопротивление нашей планеты.

«Этот исторический виток вокруг Земли доказал, что законы Кеплера и расчеты Циолковского идеально работают не только для неодушевленных спутников, но и для сложных биологических систем», — отметил Юсупов.

Человечество впервые в своей истории перестало быть исключительно планетарным видом, сделав 1-й, но самый сложный шаг в безвоздушное пространство.

«Мы доказали, что гравитационный колодец Земли больше не является для нас непреодолимой преградой, открыв человечеству дорогу к звездам и далеким планетам Солнечной системы», — сказал эксперт.

