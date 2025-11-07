«Абсолютный терроризм»: в Нижнем Новгороде обсуждают борьбу с киберпреступностью

сегодня в 18:27

В Нижнем Новгороде обсуждают борьбу с онлайн-преступлениями

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии Всероссийской научно-практической конференции «Абсолютный терроризм v.4.0: противодействие дистанционным технологиям вовлечения россиян в деятельность экстремистского и террористического характера», сообщает pravda-nn.ru .

«Как справедливо отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в 2022 году, против нас развязана самая настоящая агрессия в киберпространстве. Мы должны максимально реагировать на угрозы, которые создает дистанционная преступность», — сказал глава региона.

По его словам, организованная областной администрацией конференция способствует продвижению к разрешению актуальных и насущных проблем общенационального масштаба.

Борьба с экспансией глобального терроризма и экстремистских движений, усиление гражданской консолидации, охрана исконных российских моральных и духовных принципов — приоритетные цели нашей совместной работы с правоохранительными органами и общественными организациями.

