«Абсолютный терроризм»: в Нижнем Новгороде обсуждают борьбу с киберпреступностью
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии Всероссийской научно-практической конференции «Абсолютный терроризм v.4.0: противодействие дистанционным технологиям вовлечения россиян в деятельность экстремистского и террористического характера», сообщает pravda-nn.ru.
«Как справедливо отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в 2022 году, против нас развязана самая настоящая агрессия в киберпространстве. Мы должны максимально реагировать на угрозы, которые создает дистанционная преступность», — сказал глава региона.
По его словам, организованная областной администрацией конференция способствует продвижению к разрешению актуальных и насущных проблем общенационального масштаба.
Борьба с экспансией глобального терроризма и экстремистских движений, усиление гражданской консолидации, охрана исконных российских моральных и духовных принципов — приоритетные цели нашей совместной работы с правоохранительными органами и общественными организациями.
