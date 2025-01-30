Абсолютное число рождений в России приблизилось к уровню 2000 года

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что количество новорожденных детей в России почти достигло уровня 2000 года, который был одним из самых низких за всю историю страны, сообщает «Интерфакс» .

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года», — сказал Фисенко.

Он подчеркнул, что снижение рождаемости обусловлено менее благоприятной возрастной структурой и сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

Чиновник привел данные Росстата, который после 2027 года ожидает значительное увеличение рождаемости в стране. Кроме того, с начала 2030-х годов прогнозируется рост числа новорожденных.

Фисенко добавил, что в период с 2030 по 2040 год в России увеличится количество женщин репродуктивного возраста. Это должно способствовать повышению рождаемости в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране должно быть больше женщин фертильного возраста. Он подчеркнул, что для исправления демографический ситуации реализуется ряд программ.