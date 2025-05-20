«Абрау-Дюрсо» нарастила продажи и увеличит выплату дивидендов акционерам

Акции «Абрау-Дюрсо» прибавили 2,25 пункта на торгах после заявлений президента группы компаний Павла Титова и генерального директора Елены Зарицкой на пресс-конференции, посвященой успешной деятельности, передает СМИ2 .

Выручка Группы выросла на 26%, чистая прибыль увеличилась на 43%. Позитивно отреагировали инвесторы на план совета директоров увеличить дивиденды за 2024 год.

«По результатам 2024 года, в первую очередь, увеличились продажи с 56,7 миллионов до 66,8 миллионов бутылок, что примерно составляет 18% от показателей годом ранее. Выручка рекордно выросла на 26%, достигнув максимальных для компании 15,798 млрд рублей (12,525 млрд рублей в 2023 году). Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 млрд рублей по сравнению с 1,281 млрд рублей в 2023 году. Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост — на 51%, достигнув рекордного для ГК „Абрау-Дюрсо“ уровня в 4,307 млрд рублей», — сказала Елена Зарицкая.

Успехи Группы позволят по итогам 2024 года группа компаний планирует начислить дивиденды в размере 5,01 рубля на акцию. Об этом на пресс-конференции заявил президент группы компаний Павел Титов. По его словам, этот вопрос будет вынесен на совет акционеров, а общая сумма выплат может составить чуть более 454 миллионов рублей. До конца этого года будет рассмотрена возможность введения дополнительного дивидендного платежа, но конечное решение, по словам Павла Титова, пока не принято.

Также руководители «Абрау» рассказали, что группа компаний осваивает зарубежные рынки. Новая линейка игристых напитков Abrau Tsar Collection запущена в Китае и Индии.

В прошлом году ГК «Абрау-Дюрсо» расширила свою ресурсную базу, заложив рекордные 316 га новых виноградников, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, общая площадь виноградников Группы достигла 4,1 тыс. га.