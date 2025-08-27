Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

У клиентов Yota появилась возможность поделиться своим тарифным планом с друзьями и близкими с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы, передает пресс-служба компании.

Амбассадорами предложения стали популярные стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин. Они поспорили, какой тариф Yota круче: с большим пакетом трафика для игр и минимумом минут или с сочетанием звонков и интернета, и на специальном сайте (https://battle.yota.ru/) делятся своими тарифами-фаворитами со всеми желающими.

Предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или личном кабинете, а затем передать его другу. Получатель оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера.

Поделиться тарифом можно и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или других устройств. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников отметил, что действующие тарифы оператора давно стали настоящим предметом гордости для абонентов.

«Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — сказал Чудесников.

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени легко поделится своим тарифом с другом из Сочи.