Абитуриенты Подмосковья познакомились с профессией повара

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» в колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для абитуриентов, планирующих поступление по направлениям «Поварское и кондитерское дело» и «Повар, кондитер». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Амбассадоры «Профессионалитета» и сотрудники колледжа показали мастер-классы и провели экскурсию по учебному корпусу и лабораториям. В ходе мероприятия ребята узнали много информации о своей будущей профессии. По завершению мероприятия абитуриенты и их родители смогли задать вопросы сотрудникам и обсудить впечатления от посещения.

По данным направлениям срок обучения составляет 3 года 10 месяцев. Прием документов проводится до 15 августа 2024 г.

С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.