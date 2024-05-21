«А он рискнул»: переживший инфракт Куклачев рассказал о враче, который спас его

Куклачев заявил, что после инфаркта его спас молодой хирург по имени Роман

Народный артист РСФСР и дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, как после перенесенного инфаркта его спас 32-летний хирург. По словам циркача, врача звали Романом, сообщает kp.ru .

Куклачев признался, что после инфаркта его сердце было «непригодно для жизни». Тем не менее, легендарного дрессировщика кошек спас молодой врач — Роман, которого артист назвал уникальным специалистом.

«Потом смотрели другие врачи, светила кардиологии, изумлялись, какую сложную операцию мне Рома провел. Сказали, что он сотворил чудо, установил сразу пять стендов», — вспомнил Куклачев.

Цирковой артист отметил, что все его сосуды были закальцинированы, и не каждый врач взялся бы за подобную операцию. Несмотря на это, по словам Куклачева, хирург Роман установил ему сразу пять стендов и «сотворил чудо», как позже отзывались другие медики.

«Мало кто за такое берется. А он рискнул. Вот про этого парня надо писать», — подытожил Куклачев.

Сейчас Куклачев находится в санатории в Подмосковье, где проходит реабилитацию.