987 заявок на сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Подмосковье

В Московской области продолжается программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья, которая стартовала 1 июня. Выбрать данную меру поддержки могут как собственники аварийных квадратов, так и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Всего с 1 июня в администрации 40 округов поданы 987 заявлений на жилищные сертификаты.

Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья.

«С помощью сертификата как собственники аварийных квартир, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В этом году область выкупает у жителей их аварийные квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальный метраж, который подлежит расселению по этой цене, составляет 28 кв. м. То есть собственники, живущие, скажем, на 15 аварийных «квадратах» все равно продают государству 28 м. И гарантированно получают за свои коммуналки более 4,8 млн рублей.

«Всего с начала реализации программы сертификатов подано 987 заявлений в 40 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (170) Щелкове (80), Кашире (55), Павлово-Посадском округе (23), Коломне (47)», — говорится в сообщении.

Общий объем расселяемого аварийного фонда составит 39,2 тыс. кв. м.

Подать заявление можно в администрацию своего муниципалитета. Принимают их еще три недели — до 1 сентября 2025 года. Затем, до 1 октября, сертификат нужно реализовать. Найти подходящую квартиру — в новостройках любого округа Московской области и переехать из аварийного жилья в благоустроенное.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — ответ на эти и другие возникающие вопросы можно получить на горячей линии Минстроя МО: 8(926)611-93-33, 8(925)241-75-24, 8(925)241-13-52, 8(925)241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.