90 наказов избирателей депутатам «Единой России» Егорьевска выполнено в 2024 году

Реализация народной программы партии и наказов жителей — одна из важнейших направлений работы депутатского корпуса «Единой России». В ее основе прямые наказы жителей, полученные в 2021 году, а также во время выборов депутатов округа в 2023 году. По словам председателя совета депутатов округа, заместителя секретаря Егорьевского отделения «Единой России» Михаила Лаврова, всего до конца этого года предполагается реализовать порядка 90 наказов, данных депутатам фракции «Единой России» городского округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба председателя.

«Народная программа — живой документ, который пополняется новыми запросами жителей. Во время предвыборных встреч с жителями мы получили более 300 предложений. Их мы также включили в народную программу, работу над ними будем вести в течение пятилетнего периода», — отметил Лавров.

Он добавил, что в этом году в рамках реализации наказов завершено строительство перехода из школы в спортивный зал в селе Раменки, выполнен ремонт дороги к пансионату «Чайка», построена спортивная площадка в школе 14 Центра образования, обустроены дворовые территории и парковки в микрорайоне 2, закуплен автобус для перевозки детей в школу деревни Михали.

В 2025 году также планируется реализовать порядка 90 наказов. В их числе ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, строительство спортивных площадок, ремонт учреждений образования и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.