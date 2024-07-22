90 млн вызовов приняла cистема-112 Подмосковья за 9 лет работы

Подмосковье является пилотным регионом внедрения системы-112. Опытная эксплуатация системы началась 1 июня 2015 года. Об этом сообщает центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112 Подмосковья.

С начала работы в регионе номера «112» на него поступило более 90 млн вызовов. За 9 лет эксплуатации в систему было внедрено свыше 30 новых функций, в том числе геопозиционирование, мобильное приложение, СМС-информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04, развитие интеграции с порталом Добродел и многое другое.

Система-112 Подмосковья является самой масштабной на территории РФ. В настоящее время служба спасения Московской области — это высокотехнологичная структура, которая включает в себя около 500 объектов и порядка 900 автоматизированных рабочих мест. В обеспечении ее работы задействовано более 3 800 специалистов.

Алгоритм работы Системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия удалось сократить на 30 минут.

Система-112 Московской области доступна для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями. С 2016 года в ней внедрены сервисы принятия вызовов от людей с нарушениями слуха и речи. Такие обращения принимаются через СМС. В прошлом году взамен Skype для связи с операторами-сурдопереводчиками был внедрен видеочат в мобильном приложении «112МО».

В Системе-112 создана и активно работает служба психологической помощи. Специалист службы психологической поддержки Системы-112 обрабатывает в среднем около 10 вызовов в сутки. При этом психологи, как и вся Система-112, работают в круглосуточном режиме.

Для обработки обращений от иностранных граждан в работе задействованы операторы-лингвисты.

Традиционно большинство обращений в Систему-112 адресовано скорой медицинской помощи — порядка 68%. 24% вызовов приходится на полицию и ГИБДД, остальные 8% — на МЧС, аварийную службу газовой сети и другие службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.