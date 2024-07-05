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9 электрозарядных станций установили в Подмосковье в 2024 году

Министерство энергетики Московской области продолжает активную реализацию программы развития электрозарядной инфраструктуры. Так, в 2024 году подмосковной энергосетевой компанией «Мособлэнерго» установлено 9 электрозарядных станций (ЭЗС) в разных муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые ЭЗС мощностью 22 кВт/ч располагаются по следующим адресам:

1. г. Коломна, Набережная Дмитрия Донского, д. 41;

2. г. Коломна, ул. Калинина, д. 35;

3. г. Коломна, ул. Весенняя, д. 20;

4. г. Серпухов, ул. Стадионная, д. 1к2;

5. г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 23, корп. 1;

6. р. п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 10;

7. г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 1, к. Б;

8. г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 12;

9. г. Мытищи, Октябрьский проспект, д. 12б.

Чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение «Plug me», в котором имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки.

Подробная карта действующих ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей».

До конца 2024 года компанией запланирована установка еще 11 ЭЗС аналогичной мощности.

«Мы уделяем большое внимание развитию зеленой энергетики и, в частности, увеличению сети электрозарядных станций Подмосковья. Сегодня в регионе работает 493 ЭЗС, из них 202 — быстрых, мощностью 150 кВт, и 291 — медленных, мощностью 22 кВт. Установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.