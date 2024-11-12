9 человек представят Подмосковье в финале конкурса «Моя страна — моя Россия»
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В финал ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе девять жителей Московской области. Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Участниками ХХI конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 55 321 человек из всех регионов России, а также девяти иностранных государств. В 2024 году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий.
Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.
С 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Ежегодно к конкурсу «Моя страна – моя Россия» присоединяются новые участники, деятельные, инициативные молодые люди, в том числе из малых городов и сел, со своими креативными идеями и желанием сделать свою малую родину, нашу страну еще лучше. Определены имена финалистов XXI сезона – это 300 авторов лучших проектов из 74 регионов страны. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Работы конкурсантов оценивали 3 тыс. экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.
От Московской области в финал XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 9 участников:
- Федор Калинин, ученик СУНЦ МГУ,
- Антон Кардаков, студент ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»,
- Суман Хушерхонова, студентка ГАПОУ МО Профессиональный колледж «Московия»,
- Варвара Черёмушкина, ученица МОУ «Гимназия №15» городского округа Клин,
- Кристина Александрович, ученица ГАОУ МО «Химкинский лицей»,
- Евгений Кущевой, студент Российской таможенной академии,
- Виолетта Гусева, младший научный сотрудник МБУ «Коломенский археологический центр»,
- Виолетта Корниенко, выпускница ФГБОУ ВО «РГУТИС»,
- Ульяна Сорокина, студентка ФГБОУ ВО «РГУТИС».
Например, студент ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» Антон Кардаков стал финалистом в номинации «Моя гостеприимная Россия» с проектом «Добро пожаловать в гостеприимный Покров». Автор поясняет, его проект – это туристический продукт, популяризирующий культурное и историческое наследие России, проект также направлен на патриотическое и экологическое воспитание жителей и гостей региона.
Ульяна Сорокина, студентка ФГБОУ ВО «РГУТИС», на конкурс представила Туристическую игру «Познавай Россию!» в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Развивающая игра «Познавай Россию» помогает в игровой форме выбрать профессию в сфере туризма и гостеприимства. Игра основана на глубоких, научно обоснованных данных о регионах РФ. Игра адаптирована для абитуриентов туристических вузов и студентов туристических специальностей, а также для молодых людей, стремящихся открыть для себя Россию. Автор создал 80 красочных игровых карточек с полезной информацией о достопримечательностях России и испытаниями, которые поддерживают интерес и оживленность игрового процесса.
Младший научный сотрудник МБУ «Коломенский археологический центр» Виолетта Гусева вышла в финал с проектом «Издание историко-археологического каталога «Сокровища Коломенской земли» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Автор планирует создать каталог, который даст возможность коломчанам и гостям города прикоснуться к истории родного края, расширить представление о богатстве материальной культуры прошлого на примере Коломны. Впервые за 30 лет в каталоге будут представлены подлинные предметы, охватывающие практически все хронологические периоды существования города. Издание каталога познакомит гостей и жителей города с новейшим археологическим материалом, который покажет устойчивую связь времен и поколений.
Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал, что в этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике.
«Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей будут озвучены на трехдневном просветительском интенсиве в центре знания «Машук» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии и торжественного награждения», — отметил Турлаков.
Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.