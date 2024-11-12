9 человек представят Подмосковье в финале конкурса «Моя страна — моя Россия»

В финал ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе девять жителей Московской области. Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Участниками ХХI конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 55 321 человек из всех регионов России, а также девяти иностранных государств. В 2024 году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий.

Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

С 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Ежегодно к конкурсу «Моя страна – моя Россия» присоединяются новые участники, деятельные, инициативные молодые люди, в том числе из малых городов и сел, со своими креативными идеями и желанием сделать свою малую родину, нашу страну еще лучше. Определены имена финалистов XXI сезона – это 300 авторов лучших проектов из 74 регионов страны. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работы конкурсантов оценивали 3 тыс. экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

От Московской области в финал XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 9 участников:

Федор Калинин, ученик СУНЦ МГУ,

Антон Кардаков, студент ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»,

Суман Хушерхонова, студентка ГАПОУ МО Профессиональный колледж «Московия»,

Варвара Черёмушкина, ученица МОУ «Гимназия №15» городского округа Клин,

Кристина Александрович, ученица ГАОУ МО «Химкинский лицей»,

Евгений Кущевой, студент Российской таможенной академии,

Виолетта Гусева, младший научный сотрудник МБУ «Коломенский археологический центр»,

Виолетта Корниенко, выпускница ФГБОУ ВО «РГУТИС»,

Ульяна Сорокина, студентка ФГБОУ ВО «РГУТИС».

Например, студент ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» Антон Кардаков стал финалистом в номинации «Моя гостеприимная Россия» с проектом «Добро пожаловать в гостеприимный Покров». Автор поясняет, его проект – это туристический продукт, популяризирующий культурное и историческое наследие России, проект также направлен на патриотическое и экологическое воспитание жителей и гостей региона.

Ульяна Сорокина, студентка ФГБОУ ВО «РГУТИС», на конкурс представила Туристическую игру «Познавай Россию!» в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Развивающая игра «Познавай Россию» помогает в игровой форме выбрать профессию в сфере туризма и гостеприимства. Игра основана на глубоких, научно обоснованных данных о регионах РФ. Игра адаптирована для абитуриентов туристических вузов и студентов туристических специальностей, а также для молодых людей, стремящихся открыть для себя Россию. Автор создал 80 красочных игровых карточек с полезной информацией о достопримечательностях России и испытаниями, которые поддерживают интерес и оживленность игрового процесса.

Младший научный сотрудник МБУ «Коломенский археологический центр» Виолетта Гусева вышла в финал с проектом «Издание историко-археологического каталога «Сокровища Коломенской земли» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Автор планирует создать каталог, который даст возможность коломчанам и гостям города прикоснуться к истории родного края, расширить представление о богатстве материальной культуры прошлого на примере Коломны. Впервые за 30 лет в каталоге будут представлены подлинные предметы, охватывающие практически все хронологические периоды существования города. Издание каталога познакомит гостей и жителей города с новейшим археологическим материалом, который покажет устойчивую связь времен и поколений.

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал, что в этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике.

«Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей будут озвучены на трехдневном просветительском интенсиве в центре знания «Машук» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии и торжественного награждения», — отметил Турлаков.

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.