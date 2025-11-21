84 молодых педагога трудоустроились в Ленинском округе с начала учебного года

К началу 2025-2026 учебного года школы Ленинского городского округа пополнились 228 новыми учителями, среди которых 84 — молодые специалисты. В рамках реализации областного проекта «ТОП-100 учителей для Подмосковья» в трех учебных заведениях округа начали работу четыре выпускника вузов 2025 года с дипломами с отличием и опытный учитель русского языка и литературы — победитель профессиональных конкурсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады приветствовать в наших школах такое количество молодых и перспективных педагогов. Строительство новых школ ставит перед нашим муниципалитетом большой вызов — приток новых кадров. Привлечение молодых специалистов — приоритетная задача для нашего округа, поскольку именно они определяют будущее нашей системы образования», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

За последние два года в образовательные учреждения округа трудоустроились 203 молодых специалиста, 87,19% из которых составили учителя. Общий педагогический состав системы образования округа насчитывает 3619 человек, включая 926 воспитателей и 1944 учителя. 1242 преподавателя ведут занятия по наиболее востребованным предметам из ТОП-7: начальные классы, математика, физика, информатика, химия, биология, русский язык и литература. Несмотря на активное пополнение кадров, сохраняется необходимость решения вопроса старения педагогического состава: только 44% учителей моложе 35 лет, а 10,8% составляют педагоги пенсионного возраста.

Ленинский округ ведет системную работу по привлечению как молодых специалистов, так и опытных педагогов из других регионов страны. Для привлечения и закрепления молодых педагогов предусмотрен ряд мер социальной поддержки, в том числе единовременная выплата из бюджета области в размере 150 тысяч рублей, ежемесячная доплата в составе заработной платы из средств областного бюджета в размере 6 тысяч рублей и ежемесячная доплата в составе заработной платы в размере 5 тысяч рублей из средств муниципального бюджета.

За последние три года 21 педагог улучшил жилищные условия, участвуя во втором этапе подпрограммы «Социальная ипотека» областной программы «Жилище». В рамках программы «Земский учитель» с 2023 по 2025 год в школы Ленинского округа прибыло 7 учителей. За три года муниципалитетом предоставлено 17 служебных квартир педагогическим работникам, а 424 учителя, работающие по востребованным специальностям и не имеющие жилья в Подмосковье, получили ежемесячную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Принимаемые меры позволяют округу не только привлекать новые кадры, но и создавать условия для их профессионального роста и закрепления в системе образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.