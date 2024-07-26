8 тыс московских школьников получили медали «За особые успехи в обучении»

По итогам завершившегося учебного года свыше 8 тыс. московских выпускников награждены медалями «За особые успехи в обучении», в том числе среди них школьники с особенностями здоровья, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более 8 тыс. ребят, которые завершили обучение на „отлично“, и набрали не менее 220 баллов по 3 предметам на ЕГЭ», — сказала Ракова.

Для вручения медали «За особые успехи в обучении» выпускнику столичной школы необходимо стать победителем или призером Всероссийской олимпиады школьников, набрать максимальные баллы на ЕГЭ по одному из предметов или получить «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по 3 предметам на ЕГЭ.

Выпускникам с инвалидностью для получения московской медали нужно получить «отлично» по всем учебным предметам и набрать не менее 146 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку и профильной математике. Либо школьникам необходимо набрать не менее 73 баллов по русскому языку и не менее 5 баллов по математике базового уровня.