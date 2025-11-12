8 педагогов представили Подмосковье на Всероссийских педагогических чтениях

Проект «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» собрал на Всероссийских педагогических чтениях 150 представителей из разных регионов России. Среди сильнейших — восемь участников из Московской области, которые представили свои разработки на площадке Российской академии образования, посвященные обмену опытом и развитию гражданско-патриотического воспитания. Об этом сообщают организаторы проекта.

В этом году на участие в чтениях поступило более 2 тыс. заявок из 82 регионов страны. Такой интерес к проекту показывает высокий уровень вовлеченности профессионального сообщества и стремление педагогов развивать систему образования, обмениваться опытом и укреплять воспитательные ценности. По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определила 150 авторов педагогических практик, которые получили приглашение на очную программу и получили возможность масштабировать свои подходы в других регионах страны.

«Воспитание через действие — это путь, на котором ценности перестают быть словами и становятся личным опытом. В проектах Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и конкурсе «Моя страна — моя Россия» молодые люди, педагоги и наставники учатся действовать, брать ответственность, создавать возможности для других и менять жизнь в стране к лучшему. Это воспитание не в теории, а в поступках, когда человек осознает свою сопричастность к Родине через труд, инициативу и служение. Мы убеждены: воспитание — не дополнение к образованию, а его смысловой центр, фундамент развития человеческого потенциала России», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всероссийские педагогические чтения объединяют уникальные знания и методики педагогов из разных регионов, создавая пространство профессионального диалога экспертного и научного сообществ, представителей органов власти, инициативной молодежи. Такое взаимодействие позволяет педагогам не только делиться собственными наработками, но и возвращаться в регионы с новыми идеями, которые они внедряют в дальнейшую работу.

От Московской области на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» свои авторские практики представили восемь педагогов:

Марина Берзлякова , воспитатель МБОУ «Гимназия № 16» ДО «Алые паруса», представила проект «Классные родители: сообщество детского сада», ориентированный на дошкольное образование. Практика направлена на развитие партнерства между педагогами и родителями, создание инклюзивного сообщества семьи и детского сада. Проект предусматривает онлайн-платформу для общения, регулярные встречи и программы поддержки родителей. Инициатива способствует вовлечению семей в воспитательный процесс, формированию у родителей педагогической культуры и укреплению доверия между всеми участниками образовательного сообщества.

Наталья Волкова , методист и учитель литературы АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова», представила практику «Комплексное изучение развития обучающихся основной школы как основа проектирования индивидуальных образовательных траекторий», ориентированную на основное общее образование. Ключевая идея практики — разработка и внедрение «паспорта развития таланта» для школьников 5–9 классов. Этот инструмент фиксирует достижения, личностные и метапредметные результаты, рекомендации по развитию, помогая ученику выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Подход позволяет раскрыть потенциал подростков, повысить учебную мотивацию и способствует формированию субъектной позиции обучающегося.

Людмила Луговская , руководитель детского телевидения «Взлет» Муниципального учреждения «Комплексный подростково-молодежный центр им. Н. Н. Киселева «Дружба» города Жуковского, представила практику «Детское телевидение «Взлет»: медиаобразование через краеведение», ориентированную на дополнительное образование. Проект объединяет подростков 7–17 лет, обучающихся основам тележурналистики, актерского мастерства и техники речи. Особое внимание уделяется изучению истории родного края — ребята создают репортажи о героях, памятных местах, культурных событиях Жуковского. Практика развивает медиаграмотность, коммуникативные и исследовательские навыки, способствует формированию патриотизма и профессиональных компетенций.

Мария Зайцева , методист МБУ ДО «Центр «Созвездие» муниципального округа Шатура, представила практику «Квестбук как средство сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения», направленную на дополнительное образование. Автор создала серию интерактивных изданий о Шатуре, совмещающих элементы путеводителя и квеста. Квестбуки «А начиналось все так…», «Дверь в прошлое: образование» и «Война прошла через Шатуру» знакомят детей и родителей с историей родного края через игровые задания и маршруты. Практика пробуждает интерес к истории малой родины, формирует патриотические ценности и вовлекает семьи в совместное познавательное и творческое исследование.

Карина Чурсанова , преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум», представила практику «Наставничество «преподаватель–студент» в системе среднего профессионального образования», ориентированную на среднее профессиональное образование. В основе практики — модель наставнических отношений, развивающих профессиональные и личностные компетенции студентов. Преподаватель выступает не только источником знаний, но и партнером, помогающим в научно-исследовательской, конкурсной и проектной деятельности. Такой подход способствует успешной адаптации студентов к будущей профессиональной среде, формирует ответственность, критическое мышление и готовность к самостоятельной работе.

Яна Евстефеева , студентка педагогического факультета Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), представила проект «Лучшие практики использования цифровых инструментов в образовании», ориентированный на начальное общее образование. Ее авторская разработка — веб-платформа «Играем вместе» для поддержки когнитивного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте используются интерактивные игры, искусственный интеллект, нейросети и сторителлинг. Сайт помогает детям развивать внимание, речь и память, а педагогам и родителям — применять современные цифровые инструменты в инклюзивном обучении.

Наталия Постнова , директор АНО «Центр развития образования и досуга «Движение вверх» (г. Раменское), представила проект «Путь в профессию», ориентированный на основное общее образование. Проект представляет собой детский профориентационный чемпионат для школьников 10–13 лет, включающий практические соревнования по 12 компетенциям — от робототехники и флористики до педагогики и медиа. Участники пробуют себя в реальных профессиональных ролях, а победители становятся наставниками для сверстников. Чемпионат способствует раннему профессиональному самоопределению, развитию лидерских качеств и укреплению взаимодействия школ, предприятий и родителей.

Татьяна Урядченко, преподаватель истории ГАПОУ МО «Губернский колледж» (г. Серпухов), представила практику «Велопробег-квест «Дорогами памяти», ориентированную на среднее профессиональное образование. Проект объединяет студентов, родителей и жителей города в велопробеге по местам боевой славы Подмосковья. Участники проходят исторический маршрут, выполняют квест-задания, знакомятся с архивными материалами и ухаживают за памятниками. Практика способствует воспитанию патриотизма, формированию чувства сопричастности к истории страны и укреплению связей между поколениями.

Все выступления транслировались в сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» ВКонтакте и доступны для просмотра в записи.

Одним из ключевых событий Чтений стало пленарное заседание «Воспитание через ценности: вызовы и стратегии» в Российском государственном гуманитарном университете.

Кроме того, для участников были организованы онлайн-лекции, посвященные роли ценностей в работе педагогов и наставников, и деловая игра «Разговоры о важном: 17 ценностей», в ходе которой команды разрабатывали учебные занятия, направленные на формирование ценностного фундамента школьников. В заключительный день Чтений было презентовано лонгитюдное исследование «Растем вместе», посвященное изучению познавательного и эмоционального развития детей и созданию технологий, способствующих их гармоничному развитию.

Проект «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.